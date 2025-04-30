В Уфе мошенники обманули бабушку, угрожая ей уголовным делом.

В мессенджере жертве аферистов прислали фальшивые документы о «расследовании». Затем мошенник велел ей снять почти 300 тысяч рублей в банке. Пенсионерка так и сделала, но в первый раз денег в кассе не оказалось. Лишь со второй попытки она получила нужную сумму и вернулась домой. Тут же позвонил «юрист» и объяснил, что деньги нужно отправить в Казань на «экспертизу». Для этого следовало разложить купюры по карманам кофты, зашить их, упаковать в коробку и замаскировать банками с соленьями. Женщина собрала почти 500 тысяч рублей, выполнила все указания и ждала курьера, которому должна была сказать, что передаёт посылку внуку.