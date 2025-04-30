В Уфе мошенники обманули бабушку, угрожая ей уголовным делом.

Мошенники убедили 85-летнюю бабушку из Уфы передать деньги через курьера, угрожая ей уголовным делом. По данным МВД по РБ, накануне ей позвонила незнакомая женщина, представившаяся оператором связи. Она сообщила, что срок действия договора на обслуживание домашнего телефона истек и для его продления пенсионерке нужно продиктовать код из смс. Пожилая женщина назвала свой номер мобильного, получила сообщение с кодом и передала его мошеннице. Затем аферистка попросила паспортные данные «для переоформления», и пенсионерка их предоставила, на этом разговор прервался.
Через несколько дней раздался новый звонок. На этот раз мужчина назвался «оперуполномоченным по особо важным делам» и заявил, что со счетов пенсионерки пытались перевести деньги за границу. Женщина попросила подтвердить личность по видеосвязи — звонящий согласился и предстал перед ней в полицейской форме. Затем он «связал» её с «юристом комитета банковского надзора», который убедил написать заявление на имя руководителя службы по защите прав потребителей.
В мессенджере жертве аферистов прислали фальшивые документы о «расследовании». Затем мошенник велел ей снять почти 300 тысяч рублей в банке. Пенсионерка так и сделала, но в первый раз денег в кассе не оказалось. Лишь со второй попытки она получила нужную сумму и вернулась домой. Тут же позвонил «юрист» и объяснил, что деньги нужно отправить в Казань на «экспертизу». Для этого следовало разложить купюры по карманам кофты, зашить их, упаковать в коробку и замаскировать банками с соленьями. Женщина собрала почти 500 тысяч рублей, выполнила все указания и ждала курьера, которому должна была сказать, что передаёт посылку внуку.
Вечером курьер приехал по указанному адресу. Пожилая женщина вышла к нему с коробкой, но на вопросы о содержимом и получателе отвечала уклончиво: «Там варенье, халат и полотенце», «нельзя говорить». Мужчина забрал посылку и отправился в Казань.
Сотрудники полиции установили личность курьера. Мужчина рассказал, что по пути ему несколько раз звонили через приложение доставки. Неизвестные уточнили, скоро ли он приедет, и также попросили сфотографировать получателя посылки. На месте его встретил мужчина, который забрал коробку, подтвердив, что её передала «бабушка», а внутри — «банки, халат и полотенце». Таким образом, злоумышленники завладели накоплениями пенсионерки. А сама уфимка осознала обман лишь на следующий день, когда «юрист» перестал отвечать на звонки.