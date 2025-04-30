Японский Киото затопило из-за аварии на старом водопроводе

По данным NHK, на перекрёстке четырехполосной национальной дороги образовались значительные провалы и выступы, из которых в большом объёме вытекает вода. В полиции заявили, что ограничения на движение транспорта были введены с 04:30 по местному времени (22:30 вторника по московскому времени).
Агентство Kyodo также сообщило, что подземные автомобильные парковки частично затоплены, а вода проникла в некоторые близлежащие дома. О жертвах информации пока нет.
По предварительным данным городского бюро водоснабжения, причиной инцидента мог стать повреждённый подземный водопровод диаметром около 30 сантиметров, который был установлен более 60 лет назад. В то же время на прилегающей территории проводились работы по обновлению старого водопровода. Ведётся расследование обстоятельств происшествия.
Ранее Life писал, что сильные ливни привели к потопу в Махачкале. Некоторые горожане решили передвигаться по дорогам вплавь.