Казахстанка получила 16 лет за наркотики из США

По данным следствия, запрещённые вещества доставлялись на имя обвиняемой через международные почтовые отправления. Под видом обычных посылок из США в Казахстан пересылали наркотики, маскируя их под бытовую продукцию. Один из таких грузов был перехвачен в зоне таможенного контроля АО «Казпочта» в Астане — сотрудники обнаружили 1,2 килограмма гашишного масла.