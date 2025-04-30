На складе в Муроме вспыхнул пожар после падения БПЛА

Причиной возгорания, которое произошло в складском помещении в Муроме, стало падение беспилотников, заявил в своем Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
«Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ», — следует из публикации.
По информации Авдеева, после атаки БПЛА повреждены два строения, в их числе складское помещение, возгорание на котором было локализовано на 720 кв. м. При этом во втором здании обошлось без возгораний.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о трех пострадавших в результате атаки БПЛА на пригород Рыльска.