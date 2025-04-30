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На складе в Муроме вспыхнул пожар после падения БПЛА

Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ.
Источник: Аргументы и факты

Причиной возгорания, которое произошло в складском помещении в Муроме, стало падение беспилотников, заявил в своем Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ», — следует из публикации.

По информации Авдеева, после атаки БПЛА повреждены два строения, в их числе складское помещение, возгорание на котором было локализовано на 720 кв. м. При этом во втором здании обошлось без возгораний.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил о трех пострадавших в результате атаки БПЛА на пригород Рыльска.