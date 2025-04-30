В Омске будут судить садиста, выбросившего с балкона собаку

По версии следствия, в октябре 2024 года обвиняемый, будучи пьян, вышвырнул с балкона свою собаку. В этот момент во дворе играли дети, и жуткая сцена произошла у них на глазах. Балкон располагался на втором этаже, несчастную собаку швырнули так, что в результате она погибла.