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В Омске будут судить садиста, выбросившего с балкона собаку

Дело о жестоком обращении с животным будет рассматривать Ленинский районный суд.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ленинского округа утвердила обвинение в отношении 49-летнего омича. Его будут судить за жестокое обращение с животным с отягощающими последствиями.

По версии следствия, в октябре 2024 года обвиняемый, будучи пьян, вышвырнул с балкона свою собаку. В этот момент во дворе играли дети, и жуткая сцена произошла у них на глазах. Балкон располагался на втором этаже, несчастную собаку швырнули так, что в результате она погибла.

Вину в совершении преступления изверг не признал. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд. Омичу грозит до пяти лет лишения свободы.