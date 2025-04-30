На Дону прошло слушание по делу о попытке отравления военных летчиков

Судебный процесс по данному делу шёл за закрытыми дверями из-за необходимости сохранения конфиденциальности информации. Однако вердикт суда был объявлен публично. Первое заседание состоялось в январе 2025 года, тогда фигуранта, прозванного «армавирским отравителем», обвинили в подготовке теракта и госизмене (статьи 205 и 275 УК РФ).
По данным следствия, обвиняемый — выходец из Мелитополя. В 2022 году он стал гражданином России, а в апреле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами. За организацию покушения на выпускников Армавирского летного училища ему обещали 400 тысяч рублей.
В октябре того же года он через посредника передал посылку с отравленными напитками и тортом. Получатели, не установив отправителя, передали посылку в полицию. Экспертиза подтвердила наличие ядовитых веществ в продуктах.