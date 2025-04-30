На Дону прошло слушание по делу о попытке отравления военных летчиков

По данным следствия, обвиняемый — выходец из Мелитополя. В 2022 году он стал гражданином России, а в апреле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами. За организацию покушения на выпускников Армавирского летного училища ему обещали 400 тысяч рублей.