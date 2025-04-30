В Косе владелец маламута выплатил компенсацию ребенку, укушенному собакой на детской площадке, и его матери

Инцидент произошел на одной из детских площадок в с. Коса Пермского края. Во время прогулки 7-летний мальчик подошел погладить находящегосяся на свободном выгуле аляскинского маламута. Внезапно собака набросилась и укусила ребенка. Больше всего пострадали лицо и рука. В больнице укушенные раны были квалифицированы как легкий вред здоровью, тем не менее, мальчику пришлось около трех недель лечиться амбулаторно.
Проблем с установлением владельца маламута не возникло: пес был единственным представителем своей породы в округе, и большая часть свидетелей произошедшего знали его кличку и место жительства.
Мать мальчика, испытавшая сильное эмоциональное потрясение от случившегося, подала иск в суд о взыскании компенсаций морального вреда. В ходе процесса она пояснила, что сын получил психическую травму, стал боязливым, особенный страх у него вызывают собаки. Также у несовершеннолетнего на всю жизнь остались шрамы на лице.
Рассмотрев обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что полученные ребенком травмы — следствие безответственности хозяина собаки, допустившего ее свободное передвижение и не принявшего мер для обеспечения безопасности окружающих.
В отделение судебных приставов по Косинскому, Кочевскому и Гайнскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступили исполнительные документы о взыскании 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, причиненного малолетнему, и 60 тысяч рублей за нравственные страдания и судебные расходы его матери.
Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительных производств, однако в установленный срок задолженность не погасил. В связи с этим, судебным приставом был применен комплекс мер принудительного взыскания: наложена штрафная санкция в виде исполнительского сбора, арестованы счета в банках, обращено взыскание на заработную плату. В результате проведенной работы несовершеннолетнему и его матери полностью компенсирован моральный вред.