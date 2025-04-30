В Косе владелец маламута выплатил компенсацию ребенку, укушенному собакой на детской площадке, и его матери

Инцидент произошел на одной из детских площадок в с. Коса Пермского края. Во время прогулки 7-летний мальчик подошел погладить находящегосяся на свободном выгуле аляскинского маламута. Внезапно собака набросилась и укусила ребенка. Больше всего пострадали лицо и рука. В больнице укушенные раны были квалифицированы как легкий вред здоровью, тем не менее, мальчику пришлось около трех недель лечиться амбулаторно.