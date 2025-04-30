Очевидец раскрыл новые подробности трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

По словам Немодруга, он сам едва не стал жертвой снайперского выстрела. Он рассказал, что в какой-то момент его товарищи резко дернули его за рукав и усадили, и почти сразу после этого в оконном стекле на торце коридора раздался выстрел — пуля ударила в потолок. По его словам, пули также попадали на крыльцо здания.