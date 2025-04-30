Дело омского экс-министра Куприянова передали в Любинский райсуд

Вчера Первомайский районный суд продлил арест содержащемуся в московском СИЗО бывшему высокопоставленному чиновнику Владимиру Куприянову. Также стало известно о месте рассмотрения уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе омских судов, оно будет рассматриваться по месту совершения преступления — в Любинском районном суде. На сегодняшний день расследование практически закончено, и в скором времени опального чиновника доставят в Омск.
Напомним, по версии следствия, от директора местного дома-интерната Владимир Куприянов, на тот момент глава регионального минтруда и зампредседателя правительства Омской области, систематически получал взятки за общее покровительство. Их общий размер в период с 2018 по 2023 год составил 650 тысяч рублей. Вину, по данным прокуратуры, обвиняемый не признал. Как сообщили в ведомстве, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Куприянов был задержан главным следственным управлением СК в июне прошлого года. За две недели до этого губернатор Виталий Хоценко снял его с должности.