Дело омского экс-министра Куприянова передали в Любинский райсуд

Напомним, по версии следствия, от директора местного дома-интерната Владимир Куприянов, на тот момент глава регионального минтруда и зампредседателя правительства Омской области, систематически получал взятки за общее покровительство. Их общий размер в период с 2018 по 2023 год составил 650 тысяч рублей. Вину, по данным прокуратуры, обвиняемый не признал. Как сообщили в ведомстве, ему грозит до 12 лет лишения свободы.