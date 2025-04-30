Бывший военнослужащий Вооружённых сил Украины с позывным «Прометей», который перешёл на сторону России после операции в районе Авдеевки, рассказал РИА Новости о своей новой роли в батальоне имени Максима Кривоноса.
Этот добровольческий батальон состоит из бывших военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и борются против властей Украины.
По словам «Прометея», во время службы в ВСУ он попал в плен во время штурма в районе Авдеевки и принял решение перейти на сторону России. Теперь он служит в батальоне Максима Кривоноса и является командиром расчёта беспилотных летательных аппаратов.
«В ВСУ я занимался другими задачами, там были нужны люди, которые будут сидеть в окопах и непонятно за что умирать», — поделился он.
В России «Прометей» прошёл обучение работе с беспилотными летательными аппаратами. Он отметил, что здесь активно развиваются подразделения и роты БПЛА.
«Сейчас идёт война беспилотников, всё строится на их основе. Даже штурмовые группы редко начинают стрелковый бой. Сначала технику противника уничтожают FPV-дронами, затем наводят артиллерию и корректируют огонь», — рассказал «Прометей».
Ранее в Дзержинске дроны Вооружённых сил Украины по ошибке снабжали российских военных водой и продуктами.