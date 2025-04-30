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Огонь охватил пять этажей в 14-этажном доме в Академическом районе

Поздним вечером 29 апреля произошел пожар в подъезде 14-этажного дома, расположенного на улице Академика Парина в Екатеринбурге.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Были повреждены электропроводка, электрощиты, внутренняя отделка стен с 9 по 14 этажи.

Из здания эвакуировались 34 человека, в том числе 7 детей. Спасатели по лестничным клеткам вывели 13 человек, в том числе двоих детей. Пострадавших нет.

С огнем боролись 33 человека личного состава и 10 единиц техники. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:15 30 апреля.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге утром 27 апреля случился пожар в СНТ. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров, сгорели надворные постройки, повреждены кровля и фасад частной бани.

На место выехали 14 сотрудников МЧС, четыре единицы спецтехники и добровольная пожарная команда ООО «РМК ПОИСК».