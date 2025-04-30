ВСУ якобы выводят своих солдат из Курской области, заявил командир «Ахмата».
Командир спецподразделения «Ахмат» с позывным Аид с иронией прокомментировал заявление украинских властей о завершении вывода Вооруженных сил Украины из Курской области. Он поставил под сомнение сам факт организованного отхода, назвав происходящее разгромом.
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«Украина закончила вывод основных сил в Курской области. Стесняюсь спросить — куда? На тот свет?» — заявил Аид в telegram-канале подразделения. Он также предложил наложить на один из видеосюжетов украинского СМИ, где, по его словам, запечатлены «20−30 убегающих через пункт пропуска инвалидов», мелодию из шоу Бенни Хилла, известную своей комической атмосферой.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Временно оккупированные подразделениями ВСУ территории были полностью освобождены российскими войсками. Военнослужащим оказывали содействие представители вооруженных сил Корейской Народно-Демократической Республики. Наступление украинских войск, стартовавшее 6 августа 2024 года, продолжалось приблизительно девять месяцев.