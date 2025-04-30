«Украина закончила вывод основных сил в Курской области. Стесняюсь спросить — куда? На тот свет?» — заявил Аид в telegram-канале подразделения. Он также предложил наложить на один из видеосюжетов украинского СМИ, где, по его словам, запечатлены «20−30 убегающих через пункт пропуска инвалидов», мелодию из шоу Бенни Хилла, известную своей комической атмосферой.