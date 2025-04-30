Женщина из села под Хабаровском обманула коллегу на 1,2 миллиона рублей

В Хабаровске огласили приговор по делу о мошенничестве, связанном с оформлением кредитов. 44-летняя женщина из пригорода стала жертвой лжеброкеров, которые заманили ее обещаниями быстрых денег. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В прошлом году, услышав о возможности «пассивного дохода» через инвестиции, женщина начала общаться с менеджерами, которые сначала перевели ей небольшие суммы, чтобы завоевать доверие. Однако вскоре они потребовали от нее пополнить депозит на сумму больше 1 миллиона рублей.
Так как у женщины не было нужной суммы, а кредитная история оставляла желать лучшего, она решила воспользоваться банковскими счетами своей коллеги. Женщина пообещала ей за помощь 50 тысяч рублей и получила доступ к ее смартфону, на котором были сохранены пароли от банковских сервисов.
«Используя данные коллеги, мошенница оформила два кредита на сумму 1,2 миллиона рублей. Деньги она частично перевела лжеинвесторам», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Коллега вскоре заметила подозрительные операции на своем счету и обратилась в полицию. Сотрудники УМВД по Хабаровску задержали мошенницу, которая вернула около 610 тысяч рублей, не успевшие попасть в руки аферистов.
Суд признал женщину виновной в совершении мошенничества по статье Уголовного кодекса РФ и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.