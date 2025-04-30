Женщина из села под Хабаровском обманула коллегу на 1,2 миллиона рублей

Так как у женщины не было нужной суммы, а кредитная история оставляла желать лучшего, она решила воспользоваться банковскими счетами своей коллеги. Женщина пообещала ей за помощь 50 тысяч рублей и получила доступ к ее смартфону, на котором были сохранены пароли от банковских сервисов.