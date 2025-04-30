На Урале суд отправил в колонию спортсмена, которого трижды оправдали присяжные

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, на скамье подсудимых оказался Евгений Верещагин. Инцидент произошел в ночь на 30 июня 2018 года на площади у Дома Культуры в поселке Буланаш. Как показало расследование, между Верещагиным и еще одним мужчиной вспыхнул конфликт, в результате спортсмен ударил оппонента кулаком в лицо. От удара мужчина упал и потерял сознание, а через несколько дней скончался.