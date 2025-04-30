В Приморье осудили дезинфектора за отравление школьников крысиным ядом

По информации, 20 января пятерых второклассников из села Покровка положили в больницу из-за отравления дератизационным средством. Дезинфектор отдала отраву от грызунов работникам образовательной организации, которые не знали, как правильно обращаться с веществом. Яд они рассыпали под трубой отопления в классе. Известно, что один из детей нашел пакетик с отравой, похожей на семечки, и поделился с одноклассниками. Ученикам промыли желудки, они оставались в больнице до результатов анализов, после чего были выписаны.