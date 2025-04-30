В Приморье осудили дезинфектора за отравление школьников крысиным ядом

В Приморье Октябрьский районный суд назначил сотруднице дезинфекционной станции год ограничения свободы за отравление детей крысиным ядом в школе. Об этом пишет РИА Новсти со ссылкой на заявления региональных СУСК и прокуратуры.
По информации, 20 января пятерых второклассников из села Покровка положили в больницу из-за отравления дератизационным средством. Дезинфектор отдала отраву от грызунов работникам образовательной организации, которые не знали, как правильно обращаться с веществом. Яд они рассыпали под трубой отопления в классе. Известно, что один из детей нашел пакетик с отравой, похожей на семечки, и поделился с одноклассниками. Ученикам промыли желудки, они оставались в больнице до результатов анализов, после чего были выписаны.
Женщина была признана виновной в преступлении по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил по неосторожности, создавшее угрозу наступления массового отравления людей». Обвиняемая полностью признала свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в Екатеринбурге случилось массовое отравление школьников из-за пищи в столовой. В связи с этим суд временно закрыл пищеблок на 85 дней.