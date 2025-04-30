Пожар в Муроме и продолжение атак на Курскую область: карта атак БПЛА 30 апреля

Над Владимирской областью было сбито три вражеских дрона. Они были успешно подавлены системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Тем не менее обломки БПЛА упали на склад в Муроме, в результате чего возник пожар на одном из строений, но он уже локализован, второе помещение — получило незначительные повреждения. Как сообщил губернатор региона Александр Авдеев, площадь возгорания составила 720 «квадратов».