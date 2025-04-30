Современное рабство: в Казахстане увеличилось количество жертв торговли людьми

Численность пострадавших от торговли людьми в первом квартале 2025 года увеличилась на 34,1%. Потерпевшими признаны 59 человек, из них 84,7% пришлось на женщин и девочек. Непосредственно от преступлений, относящихся к статьям «Торговля людьми» и «Торговля несовершеннолетними», пострадали 19 жертв, в том числе 5 девочек в возрасте до 11 лет. Здесь речь идёт не только о девочках, которых используют в сексуальном рабстве, но и о торговле младенцами. В СМИ упоминаются, как правило, единичные уголовные дела, но на самом деле их больше. Детей продают бездетным парам, цена варьируется от 100 тыс. до 2 млн тг, сообщает информационный центр ООН.