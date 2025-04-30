Современное рабство: в Казахстане увеличилось количество жертв торговли людьми

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, за первый квартал текущего года уже зарегистрировано 116 уголовных преступлений, связанных с человеческим трафиком — практически столько же, сколько было в январе-марте 2024 года (112). Это много. Обратим внимание, что именно прошлый год был отмечен рекордным количеством преступлений в этой сфере. Нельзя сказать, что сам факт наличия большого количества уголовных дел по таким преступлениям — отрицательный. Скорее, наоборот, учитывая латентный характер такого вида преступности.
Преступления, связанные с торговлей людьми, относятся к нескольким статьям Уголовного кодекса РК. Эти статьи напрямую связаны с целями, которые преследуют преступники — сексуальным или трудовым рабством, продажей детей, — а также всеми сопутствующими правонарушениями. Так, согласно статистике за первый квартал 2025-го, 54 из 116 зарегистрированных уголовных преступлений относились к статье «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». В тройке наиболее часто встречающихся также оказались преступления, квалифицируемые по статьям «Незаконное лишение свободы» (20) и «Похищение человека» (18). Преступлений, непосредственно относящихся к статье «Торговля людьми», было зарегистрировано по 6 в отношении взрослых и в отношении несовершеннолетних.
Численность пострадавших от торговли людьми в первом квартале 2025 года увеличилась на 34,1%. Потерпевшими признаны 59 человек, из них 84,7% пришлось на женщин и девочек. Непосредственно от преступлений, относящихся к статьям «Торговля людьми» и «Торговля несовершеннолетними», пострадали 19 жертв, в том числе 5 девочек в возрасте до 11 лет. Здесь речь идёт не только о девочках, которых используют в сексуальном рабстве, но и о торговле младенцами. В СМИ упоминаются, как правило, единичные уголовные дела, но на самом деле их больше. Детей продают бездетным парам, цена варьируется от 100 тыс. до 2 млн тг, сообщает информационный центр ООН.
Больше всего потерпевших в первом квартале текущего года пришлось на наиболее распространённые преступления, относящиеся к статьям «Похищение человека» и «Незаконное лишение свободы». За три месяца их численность превысила 30 человек.
Согласно аналитическим выводам авторов доклада ООН о торговле людьми за 2024 год, чаще всего целью такой купли-продажи является непосредственно рабство. Мир борется с этим преступным отношением к человеческой свободе уже более 200 лет, но скрытый уровень таких преступлений всё ещё остаётся высоким для современного общества. Счёт идёт на десятки тысяч жертв во всём мире. В отчёте международной организации, опубликованном 31 декабря прошлого года, приводятся цифры за 2022 год. Общая тенденция в мире такова: численность жертв торговли людьми продолжает расти. За два года потерпевших стало больше на 43%.
В докладе говорится, что основной целью торговли людьми становится, в первую очередь, принудительный труд, а не сексуальная эксплуатация, как это было раньше. При этом во многих странах правоохранительная система не всегда показывает результативность в выявлении жертв, которых превращают в рабов. И такие дела дольше расследуются и рассматриваются в суде: средний срок — 3 года.
По этой причине по итогам судебного рассмотрения дел, связанных с торговлей людьми, на первое место выходят уголовные дела, касающиеся сексуальной эксплуатации. В 2022 году в мире более 70% приговоров в этой сфере относились именно к торговле людьми для дальнейшего вовлечения в проституцию. В целом доля именно таких преступлений составляет 36%. Данные основаны на опросах более чем 65,3 тыс. жертв в 156 странах мира.
Статистика по Казахстану, которую мы привели выше, демонстрирует только внутреннюю часть проблемы человеческого трафика. Помимо того, что на территории РК находятся люди, похищающие и продающие сограждан или приехавших на заработки мигрантов, существуют и жертвы-казахстанцы, которые попали в тяжёлую ситуацию за границей. Их точная численность неизвестна, в СМИ всплывают только единичные случаи с положительным итогом. Например, в апреле в Казахстан вернулись четверо граждан РК, которые попали в рабство в Мьянме. Угрожая насилием, их заставляли работать в мошеннических кол-центрах. Кроме казахстанцев, в рабстве были также двое граждан Узбекистана и семеро из Кыргызстана. Жертвы оказались там, польстившись на объявления о высокооплачиваемой работе за границей, передаёт Baigenews.kz.
Вот какую статистику по транснациональному трафику приводит ООН за 2022 год. Из общей численности жертв торговли людьми 31% пришёлся на выходцев из стран Африки, 13% — из Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Доля потерпевших из Восточной Европы и Центральной Азии, оказавшихся в рабстве в другой стране, составила 8%. Анализ был проведён на основе опросов 28,5 тыс. выявленных жертв торговли людьми.