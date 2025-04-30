В МВД прокомментировали аварию с перевернувшейся машиной полиции

По предварительным данным, аварийную ситуацию спровоцировал водитель легкового автомобиля Hyundai Accent. Он нарушил ПДД и проехал на красный сигнал светофора. Служебный автомобиль «УАЗ Патриот» двигался с включёнными проблесковыми маячками и сиреной на зелёный свет. Однако иномарка не уступила ему дорогу.