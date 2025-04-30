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В МВД прокомментировали аварию с перевернувшейся машиной полиции

Пострадал водитель второго автомобиля.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области прокомментировали аварию с перевернувшейся машиной полиции в Новошахтинске.

ДТП было зарегистрировано 29 апреля в 22.35. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Советской у дома № 16/21. В аварию попала служебная машина ППС.

По предварительным данным, аварийную ситуацию спровоцировал водитель легкового автомобиля Hyundai Accent. Он нарушил ПДД и проехал на красный сигнал светофора. Служебный автомобиль «УАЗ Патриот» двигался с включёнными проблесковыми маячками и сиреной на зелёный свет. Однако иномарка не уступила ему дорогу.

Произошло столкновение, в результате которого полицейский автомобиль опрокинулся. Водитель корейской машины получил травмы. Дополнительно сообщается, что мужчина не был пьян.

Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители.