В МВД прокомментировали аварию с перевернувшейся машиной полиции

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области прокомментировали аварию с перевернувшейся машиной полиции в Новошахтинске.
ДТП было зарегистрировано 29 апреля в 22.35. Два легковых автомобиля столкнулись на улице Советской у дома № 16/21. В аварию попала служебная машина ППС.
По предварительным данным, аварийную ситуацию спровоцировал водитель легкового автомобиля Hyundai Accent. Он нарушил ПДД и проехал на красный сигнал светофора. Служебный автомобиль «УАЗ Патриот» двигался с включёнными проблесковыми маячками и сиреной на зелёный свет. Однако иномарка не уступила ему дорогу.
Произошло столкновение, в результате которого полицейский автомобиль опрокинулся. Водитель корейской машины получил травмы. Дополнительно сообщается, что мужчина не был пьян.
Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители.