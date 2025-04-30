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В Самаре из горящего дома на улице Рабочей эвакуировали 5 человек

В Самаре из-за пожара в Железнодорожном районе пострадал 72-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном районе Самары потушили серьезное возгорание на улице Рабочей. Пожар произошел ранним утром 30 апреля, об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании межэтажного перекрытия в многоквартирном доме поступило в 05:53. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. В 07:34 огонь удалось ликвидировать, из-за огня пострадал 72-летний мужчина, отметили в ведомстве.

Пять человек успели покинуть дом до приезда спасателей, еще одного спасли сотрудники службы. Причины возгорания выясняются. В тушении участвовали 23 специалиста и шесть единиц техники.