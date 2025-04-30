Суд оправдал атыраусца, обвиненного в насилии

В Атырау суд вынес оправдательный приговор мужчине, обвиненному в насильственных действиях из хулиганских побуждений, передаёт BaigeNews.kz. Уголовное дело рассматривалось в связи с инцидентом, произошедшим 7 ноября 2024 года, когда С. толкнул потерпевшую, причинив ей физическую боль. Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что инициатором конфликта была сама потерпевшая, которая препятствовала выходу подсудимого из кабинета и агрессивно толкала его. Подсудимый, пытаясь защитить себя, попытался выйти из помещения.