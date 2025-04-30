Подпольный спирзавод под Омском работал на бывших площадях «ОШИ»

Спирт производился в колоссальных промышленных масштабах — круглосуточно в 16 цехах. Только при обыске оперативники УФСБ обнаружили там более 500 тысяч литров спирта. Откуда взялись такие масштабы, теперь понятно. Как сообщает ТАСС, ранее по этому адресу в Ракетинке находилось имущество ныне обанкротившегося, но ранее процветавшего омского ликеро-водочного завода «Оша».