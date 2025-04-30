Подпольный спирзавод под Омском работал на бывших площадях «ОШИ»

Появились новые подробности об обнаруженном в селе Ракитинка Омского района подпольном заводе по производству этилового спирта. Напомним, он работал под прикрытием производства очистителей для промывки труб, а на деле снабжал алкогольным контрафактом всю Сибирь. На днях его накрыли силовики.
Спирт производился в колоссальных промышленных масштабах — круглосуточно в 16 цехах. Только при обыске оперативники УФСБ обнаружили там более 500 тысяч литров спирта. Откуда взялись такие масштабы, теперь понятно. Как сообщает ТАСС, ранее по этому адресу в Ракетинке находилось имущество ныне обанкротившегося, но ранее процветавшего омского ликеро-водочного завода «Оша».
«В 2022 году это производство было продано екатеринбургскому ТД “Напитки Урала” за 124 млн рублей. Теперь здесь зарегистрировано ООО “Химснаб”, созданное в июле 2022 года, директор — Леонид Мишин», — сообщает ТАСС.