В Самаре обнаружили нарушения на 50-м маршруте автобуса во время проверки

В областной столице началась серия внезапных проверок транспортных компаний, работающих на регулярных маршрутах, с целью контроля соблюдения ими утвержденного расписания. Об этом сообщил глава города Иван Носков.
Первым объектом стала линия № 50, поскольку она самая длинная и, следовательно, подвержена наибольшему риску отклонений от графика.
Выявленные отклонения незначительны: всего два рейса задержали прибытие на пять и десять минут в часы пик, однако обнаружены и проблемы с чистотой салонов автобусов. Оба типа нарушений недопустимы.
Благодаря современным технологиям любые дорожные затруднения отслеживаются онлайн, позволяя быстро реагировать увеличением количества единиц подвижного состава на маршруте. Тем более легко поддерживать чистоту автобусов, ведь это обязательное требование для всех операторов городского транспорта.
Следовательно, руководитель маршрута № 50 понесёт административное наказание. Вместе с тем перевозчик осознал допущенную ошибку и держит в готовности запасные автобусы и экипажи, способные выйти на линию экстренно.
Таким образом, видно, что предприятие предпринимает шаги по устранению выявленных недостатков.
Начало рейдам было положено 28 апреля, и вскоре предстоит проверка остальных частных автоперевозчиков. Инспекции продолжатся вплоть до полного устранения всех выявленных несоответствий.
С учетом последующих проверок, чиновники рекомендуют всем операторам пассажирских перевозок уделить повышенное внимание состоянию транспортного парка, внешнему облику персонала, выполнению графиков движения и обеспечению возможностей бесконтактной оплаты проезда.
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