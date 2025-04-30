Новосибирский интернет-провайдер подвергся масштабной хакерской атаке

Сибирский интернет-провайдер «Сибсети» подвергся масштабной хакерской атаке, что привело к сбоям в работе сервисов компании. По данным пресс-службы оператора связи, неизвестные злоумышленники целенаправленно перегружают инфраструктуру, создавая проблемы для абонентов.
Наиболее серьёзно пострадали филиалы в четырёх крупнейших городах Сибири:
Новосибирске; Новокузнецке; Кемерове; Красноярске.
Пользователи могут испытывать трудности при входе в личный кабинет и использовании мобильного приложения компании. Техническая поддержка также работает с повышенной нагрузкой, что может затруднить оперативное реагирование на обращения.
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