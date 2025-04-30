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В Волгоградской области задержали мужчину с крупной партией наркотиков

26-летнего жителя Котельниковского района подозревают в причастности к наркоторговле.

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе оперативных мероприятий в одном из хуторов района были обнаружены закладки с наркотическими веществами. Полицейские изъяли 13 свертков с порошкообразным веществом и веществом растительного происхождения.

Экспертиза, проведенная экспертно-криминалистическим центром, подтвердила, что изъятые вещества являются гашишем и мефедроном. Как выяснили оперативники, задержанный создал тайники с намерением сбыть наркотики бесконтактным способом.

На данный момент задержанный находится под административным арестом. Вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу будет решен по окончании срока ареста. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.