В Волгоградской области задержали мужчину с крупной партией наркотиков

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе оперативных мероприятий в одном из хуторов района были обнаружены закладки с наркотическими веществами. Полицейские изъяли 13 свертков с порошкообразным веществом и веществом растительного происхождения.