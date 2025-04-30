Новосибирец избежал тюрьмы, но потерял 100 миллионов за отмывание денег

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор 51-летнему местному жителю, признанному виновным в легализации имущества, приобретённого в результате мошенничества.
Следствие установило, что в 2012—2014 годах осуждённый провёл серию фиктивных сделок, чтобы придать правомерный вид владению нежилыми помещениями и долей в земельном участке общей стоимостью 100 млн рублей. Для этого он привлек третьих лиц, не знавших о преступном происхождении имущества.
Суд первой инстанции назначил ему 3,5 года лишения свободы, но освободил от наказания из-за истечения срока давности. Однако прокуратура обжаловала приговор, потребовав конфискации средств, соответствующих стоимости легализованного имущества.
Новосибирский областной суд удовлетворил апелляцию, постановив взыскать 100 млн рублей в доход государства. Жалоба осуждённого оставлена без удовлетворения.