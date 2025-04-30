По делу о коррупции мэра Стамбула арестованы еще 18 человек

Предыдущая волна задержаний прошла 26 апреля. Тогда в Стамбуле, Анкаре и Текирдаге были задержаны 47 подозреваемых. После этого правоохранительные органы арестовали еще пять человек. В числе задержанных — представители руководства стамбульской телекоммуникационной компании Isttelkom, муниципального управления водоснабжения ISKI, а также бывшие и действующие начальники отделов полиции Стамбула и чиновники мэрии.