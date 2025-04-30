Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По делу о коррупции мэра Стамбула арестованы еще 18 человек

Полиция Турции провела вторую спецоперацию в расследовании дела о коррупции против мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Были задержаны 30 человек, из них по решению суда арестованы 18 фигурантов, сообщает телеканал Haberturk. К 12 подозреваемым применены меры судебного контроля.

Источник: AP 2024

Предыдущая волна задержаний прошла 26 апреля. Тогда в Стамбуле, Анкаре и Текирдаге были задержаны 47 подозреваемых. После этого правоохранительные органы арестовали еще пять человек. В числе задержанных — представители руководства стамбульской телекоммуникационной компании Isttelkom, муниципального управления водоснабжения ISKI, а также бывшие и действующие начальники отделов полиции Стамбула и чиновники мэрии.

Экрема Имамоглу задержали в марте и отстранили от должности мэра Стамбула. Ему и его соратникам вменяют связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Чиновник не признает вину. Имамоглу был единственным кандидатом на праймериз от Народно-республиканской партии, его называли главным противником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.