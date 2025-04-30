В Новошахтинске столкнулись Hyundai Accent и патрульная машина ППС

По данным полиции, авария случилась около 22:35 вечера 29 апреля на улице Советской. Предварительно, водитель Hyundai Accent нарушил правила дорожного движения и на перекрестке проехал на красный свет. В итоге произошло столкновение со служебным автомобилем УАЗ Патриот, проезжающим на зеленый с маячками и сиреной.