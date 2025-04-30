Несовершеннолетние продолжают пользоваться СИМ и попадать в неприятные ситуации. Очередной инцидент произошел сегодня, 30 апреля, в центре Иркутска. Школьница каталась на электросамокате в компании друзей, но в какой-то момент потеряла управление и врезалась в кирпичную стену, пишет ИА IrkutskMedia. В результате падания и удара девочка разбила лоб и получила ссадины. Напомним, что в Иркутске заработал Telegram-бот (18+) для сообщений о нарушениях правил катания на прокатных электросамокатах. Жалобы через бот передаются операторам, которые устраняют нарушения и наказывают нерадивых самокатчиков. Родителям несовершеннолетних нарушителей будет грозить штраф до 10 тысяч рублей.