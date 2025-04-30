Проректора НГЛУ Чанчину отправили под домашний арест

Напомним, в феврале задержали экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову и главу Института непрерывного образования НГЛУ Юлию Чичерину. Обеих обвиняют в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, Никонова незаконно оформляла премии сотрудникам университета, похитив таким образом более миллиона рублей. В этих действиях ей, предположительно, помогала Чичерина. Сейчас Никонова заключена под стражу, а Чичерина находится под домашним арестом.