Милиция задержала гомельчанина из-за опасной находки в гараже

В МВД добавили, что мужчина в своем гараже расфасовывал «товар» на мелкие партии, а затем распространял через закладки на территории Гомельской области. В сообщении говорится, что при нем, а также в тайниках и арендуемом гараже было найдено и изъято более одного килограмма опасного психотропа. Следователи в отношении фигуранта завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.