Милиция задержала гомельчанина из-за опасной находки в гараже. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сообщается, что сотрудниками наркоконтроля Гомельской области с поличным был задержан 37-летний гомельчанин. Было установлено, что фигурант работал в качестве оптово-розничного курьера на интернет-магазин, связанный с продажей наркотиков.
В МВД добавили, что мужчина в своем гараже расфасовывал «товар» на мелкие партии, а затем распространял через закладки на территории Гомельской области. В сообщении говорится, что при нем, а также в тайниках и арендуемом гараже было найдено и изъято более одного килограмма опасного психотропа. Следователи в отношении фигуранта завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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