В ХМАО взорвалась самодельная бомба при ее сборке украинскими агентами

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры пресечена противоправная деятельность агентов украинских спецслужб — вступившего в российское гражданство уроженца Украины, 1980 года рождения, и гражданина Белоруссии, 1976 года рождения», — говорится в релизе.
Целью был боец добровольческого батальона Минобороны, участвующий в специальной военной операции, уточнили в спецслужбе.
Когда злоумышленники собирали самодельную бомбу, произошла непроизвольная детонация. В результате разрушены две квартиры многоэтажки в Ханты-Мансийске. Пять человек попали в больницу с травмами различной степени тяжести, среди них и готовившие теракт.
На допросе уроженец Украины рассказал, что приехал в Россию из Ивано-Франковской области. Украинские спецслужбы завербовали его в начале года и дали задание совершить теракт в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур.
Кроме того, сотрудники ФСБ задержали гражданина Молдавии, 1977 года рождения. На личном микроавтобусе «Мерседес Спринтер» он доставил в Ханты-Мансийск транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию компоненты бомбы, замаскированные под аккумуляторный шуруповерт и ароматическую свечу. Их передал ему в Ивано-Франковске агент украинских спецслужб гражданин Украины Валентин Павлюк, 1986 года рождения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о приготовлении к теракту, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества. Всех фигурантов отправили под стражу. Следствие продолжается.
В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы с попустительства режима президента Молдавии Майи Санду продолжают использовать территорию республики и ее граждан для вербовки и обучения агентуры, снабжения ее средствами террора и последующей заброски в Россию для совершения терактов и диверсий.