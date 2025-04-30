В ХМАО взорвалась самодельная бомба при ее сборке украинскими агентами

Кроме того, сотрудники ФСБ задержали гражданина Молдавии, 1977 года рождения. На личном микроавтобусе «Мерседес Спринтер» он доставил в Ханты-Мансийск транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию компоненты бомбы, замаскированные под аккумуляторный шуруповерт и ароматическую свечу. Их передал ему в Ивано-Франковске агент украинских спецслужб гражданин Украины Валентин Павлюк, 1986 года рождения.