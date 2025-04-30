В Иркутской области черных лесорубов осудили и обязали выплатить 24 миллиона

В Иркутской области завершилось громкое дело о незаконной вырубке леса. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк и региональная прокуратура, шесть человек, включая предпринимателя и работников лесничества, получили реальные сроки за вырубку более 3,5 тысяч кубометров леса — это примерно 70 железнодорожных вагонов древесины!
Как стало известно КП-Иркутск, все началось с хитрой схемы: предприниматель, занимавшийся легальной заготовкой древесины, решил увеличить свои доходы. Его сообщник скупал у местных жителей доверенности на законную рубку леса для строительства домов. А трое работников лесничества за взятки оформляли документы с заниженными цифрами — на бумаге вырубалось немного, а на деле в разы больше.
Два года — с ноября 2020 по март 2022 — преступная группа работала на территории Ангарского лесничества. Помимо всего прочего они оформляли документы о проверках, которых никогда не проводили.
— Всю древесину свозили на пилораму в Иркутске, где перерабатывали и продавали. Поймали «лесных воров» оперативники из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. При обысках у них нашли 280 кубометров готовых досок и бревен, 11 единиц техники, включая дорогие внедорожники, деньги в рублях и валюте, — сообщают в пресс-службе прокуратуры.
Сейчас стал известен приговор. Организатор и бригадир получили по 5,5 — 6 лет колонии, двое экс-лесников — по 5 лет, еще один участник — 4,6 года принудительных работ. Дополнительно им запретили 3 года работать в госструктурах, двое подсудимых заплатят штраф в размере 400 тысяч.
Но главное — суд обязал преступников вернуть 24 миллиона рублей ущерба, который они нанесли лесам.
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