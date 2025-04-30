В Иркутской области черных лесорубов осудили и обязали выплатить 24 миллиона

Как стало известно КП-Иркутск, все началось с хитрой схемы: предприниматель, занимавшийся легальной заготовкой древесины, решил увеличить свои доходы. Его сообщник скупал у местных жителей доверенности на законную рубку леса для строительства домов. А трое работников лесничества за взятки оформляли документы с заниженными цифрами — на бумаге вырубалось немного, а на деле в разы больше.