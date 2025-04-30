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ФСБ сообщила о вербовке граждан Молдовы для подготовки терактов в России

Спецслужбы Украины продолжают использовать Молдову и ее граждан для подготовки агентов, устраивающих теракты в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как отметили в ведомстве, при попустительстве режима Санду территорию стран и ее граждан используют для вербовки, а также снабжения агентов Службы безопасности Украины средствами террора и заброски их в Россию. Там они в дальнейшем совершают теракты и диверсии.