Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волжском автомобиль Mitsubishi разбился вдребезги у комбината «Ахтуба»

29 апреля в Волжском произошло ДТП с участием иномарки.

Как сообщает ИА «Высота 102», вечером водитель пикапа потерял управление у консервного комбината «Ахтуба».

— В 17:00 водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, напротив строения № 31 по ул. Заволжской не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, иномарка многократно перевернулась и вылетела на зелёную зону. В результате происшествия автомобиль получил серьёзные повреждения. Лишь благодаря стечению обстоятельств кабина оказалась нетронута.

Отметим, по информации правоохранителей, водитель Mitsubishi был госпитализирован прибывшими на место аварии медиками. Обстоятельства происшедшего в настоящее время устанавливаются специалистами.