В Волжском автомобиль Mitsubishi разбился вдребезги у комбината «Ахтуба»

— В 17:00 водитель, управляя автомобилем Mitsubishi, напротив строения № 31 по ул. Заволжской не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.