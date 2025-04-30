Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейские Самарской области прикрыли наркопритон в многоквартирном доме

Житель Отрадного с зависимостью организовал его «за дозу». На него завели уголовное дело, сообщили в региональном главке.

Правоохранители получили информацию о притоне от неравнодушных горожан. По их словам, ранее судимый местный пускает к себе людей для потребления запрещенных веществ.

Стражи порядка осмотрели однокомнатную квартиру безработного злоумышленника. Нашли стеклянную колбу и другие изделия. Также выявили признаки опьянения у владельца помещения. Прошел медосвидетельствование.

Также возбудили уголовное дело по факту организации притона. Ранее другой житель губернии обустроил подобное «заведение» в своем гараже.