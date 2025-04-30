Полицейские Самарской области прикрыли наркопритон в многоквартирном доме

Правоохранители получили информацию о притоне от неравнодушных горожан. По их словам, ранее судимый местный пускает к себе людей для потребления запрещенных веществ.
Стражи порядка осмотрели однокомнатную квартиру безработного злоумышленника. Нашли стеклянную колбу и другие изделия. Также выявили признаки опьянения у владельца помещения. Прошел медосвидетельствование.
Также возбудили уголовное дело по факту организации притона. Ранее другой житель губернии обустроил подобное «заведение» в своем гараже.