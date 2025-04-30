Стало известно, где в Екатеринбурге чаще всего задерживают проституток

С начала года в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга зарегистрировано наибольшее количество случаев занятия проституцией. Это следует из анализа дел мировых судей.
На сегодняшний день в районе рассмотрено четыре административных протокола по статье о проституции: два — на Уралмаше, два — на Эльмаше. Опубликовано лишь одно судебное решение, причем в нем не указано точное место задержания. Для сравнения, за весь прошлый год в этом районе было рассмотрено только три таких дела, пишет «ФедералПресс», корреспондент которого и ознакомился с делами.
Вместе с тем в Ленинском, Чкаловском и Железнодорожном районах, традиционно считающихся «злачными», в этом году не зафиксировано ни одного случая. В Кировском и Октябрьском районах прошли по одному делу: в центре и Парковом микрорайоне соответственно. Один протокол составили и в Верх-Исетском районе — в Заречном, но суд вернул материалы на доработку.
В Академическом районе, где недавно появились мировые судьи, подобных дел пока не рассматривали вовсе.