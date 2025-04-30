Стало известно, где в Екатеринбурге чаще всего задерживают проституток

На сегодняшний день в районе рассмотрено четыре административных протокола по статье о проституции: два — на Уралмаше, два — на Эльмаше. Опубликовано лишь одно судебное решение, причем в нем не указано точное место задержания. Для сравнения, за весь прошлый год в этом районе было рассмотрено только три таких дела, пишет «ФедералПресс», корреспондент которого и ознакомился с делами.