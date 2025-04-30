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В Краснодаре задержали комика за оскорбительные шутки на тему религии

Комика из Краснодара обвиняют в хулиганстве за оскорбительные шутки на тему религии.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре задержали комика за оскорбительные шутки на тему религии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Все произошло в декабре 2023 года. 26-летний краснодарец участвовал в юмористическом шоу. Мероприятие проходило в одном из заведений Краснодара на улице Красной.

По версии следствия, молодой человек во время выступления произнес оскорбительные комментарии на тему религии.

Краснодарца задержали по статье о хулиганстве, совершенном по мотивам религиозной ненависти. На допросе он признал вину и раскаялся.

В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом.

«По уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.