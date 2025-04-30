Как мошенники обманывают садоводов в Башкирии

«Председатель говорил, что нам помогает. Мол, теперь никто посторонний не заедет. Спустя время доходят слухи, что идут судебные процессы и на него завели уголовное дело. Он сказал только, что нас это не касается. За это время мы уже избрали нового председателя, и тут ему приходит повестка в суд. После этого узнаем, что нам присудили долг в 116 миллионов, мы должны Куйбышевской железной дороге», — говорит женщина.