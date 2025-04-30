Как мошенники обманывают садоводов в Башкирии

В последние годы в садовые товарищества Башкирии все чаще внедряются мошенники. Распространены случаи, когда председатели вынуждены решать проблемы, связанные с недобросовестными владельцами участков. И наоборот — сами садоводы могут пострадать от нечестных руководителей. Какие случаи бывают и как вовремя распознать обманщиков, рассказывает UFA.AIF.RU.
Вошел в доверие
В садах, куда люди едут за спокойствием и отдыхом, им приходится постоянно быть начеку. Как рассказала директор Управления по развитию СНТ РБ Лилия Сабитова на круглом столе в Общественной палате региона, правонарушения в товариществах фиксируются самые разные. К примеру, с участков воруют металлы и другие вещи, садоводов обманывают председатели и многое другое. Одним из недавних громких случаев стала ситуация в СНТ «Локомотив-86» Уфимского района, где бывший председатель организовал майнинговую ферму. В результате садоводы задолжали за электроэнергию 116 млн рублей.
Как рассказала председатель ревизионной комиссии этого товарищества Ильмира Жданова, долг повесили на хозяев 32 участков. В основном владельцы участков — люди пенсионного возраста. Когда-то они сами развязали руки человеку, который потом их обманул. На одном из собраний мужчина вызвался возглавить СНТ, и садоводы его порыв поддержали. Ведь им нужен был энергичный и инициативный руководитель.
«Он пообещал решить наши проблемы с электроэнергией. Естественно, мы все за него проголосовали, — рассказывает Ильмира Жданова. — Потом он начал собирать деньги на новый трансформатор. И установил его, хотя по виду он больше напоминал промышленный. От него шел невероятный гул».
Знать соседа в лицо
Спустя какое-то время на его участок начали завозить компьютеры, вырос высокий забор, множество видеокамер и шлагбаум с охраной.
Садоводы пытались выяснить, что происходит. Но вразумительного ответа не получили. Лишь услышали, что все для их блага.
«Председатель говорил, что нам помогает. Мол, теперь никто посторонний не заедет. Спустя время доходят слухи, что идут судебные процессы и на него завели уголовное дело. Он сказал только, что нас это не касается. За это время мы уже избрали нового председателя, и тут ему приходит повестка в суд. После этого узнаем, что нам присудили долг в 116 миллионов, мы должны Куйбышевской железной дороге», — говорит женщина.
Уже позже люди узнали, что тот незаконно подключился к их электросетям. К тому же мужчина не зарегистрировал в налоговой как председатель. На заседании суда он сказал, что является обычным членом СНТ, и продал свои два участка. Сейчас из ответчика он превратился в свидетеля. Позади уже одно заседание, 30 апреля предстоит следующее. Садоводы надеются на справедливое решение суда.
В подобных ситуациях важно внимательнее относиться к соседям, считает председатель Общественной палаты РБ Кристина Недорезова.
«Если на участке начинает происходить что-то непонятное, то это повод задуматься и обратиться в правоохранительные органы, чтобы себя обезопасить. Если вы видите такие движения, это говорит не только о майнинговых фермах, там может быть и нарколаборатория, или еще что-то незаконное. Обращайте внимание на происходящее вокруг, мы должны знать своих соседей в лицо», — сказала она.
От кражи до убийства
По данным МВД республики, в 2024 году в СНТ Башкирии совершено 71 преступление. В основном это кражи (46 случаев), а также уничтожение и повреждение имущества (5), причинение тяжкого вреда здоровью и угроза (по 3). Другие случаи — нарушение неприкосновенности жилища, мошенничество, убийства, угон, незаконный оборот и хранение боеприпасов и наркотических средств, применение силы в отношении представителя власти. Больше всего садового криминала была в Уфимском и Чишминском районах и Иглинском районах, Салавате и Стерлитамаке.
Чтобы не становиться жертвами мошенников, садоводов Башкирии призывают активнее участвовать в жизни СНТ и голосовать на собраниях, ставя задачи перед председателям. Те, в свою очередь, должны проводить работы, заполняя все нормативные документы, в полном соответствии с законодательством. Все действия председателя должна контролировать ревизионная комиссия.