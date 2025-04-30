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В Иркутске водитель, лишённый прав, сбил двух пешеходов на переходе

В Октябрьском округе Иркутска произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

В Октябрьском округе Иркутска произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщает ИА «ТК Город».

Как рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области, 38-летний мужчина, в 2022 году лишенный воительских прав, но тем не менее управлявший автомобилем Toyota Corona, сбил двух пешеходов на регулируемом переходе улицы Байкальской.

«Оба пострадавших, включая 12-летнего школьника, получили травмы различной степени тяжести».

Сотрудники ГИБДД устанавливают, на какой сигнал светофора двигался водитель в момент аварии. Полиция просит очевидцев происшествия позвонить по телефонам:

8 (3952) 21−76−00,8 (3952) 21−76−01,02 (с мобильного — 102).

Расследование продолжается. Человеку, сидевшему за рулем, грозит уголовная ответственность.