В Иркутске водитель, лишённый прав, сбил двух пешеходов на переходе

В Октябрьском округе Иркутска произошло ДТП с участием несовершеннолетнего, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области, 38-летний мужчина, в 2022 году лишенный воительских прав, но тем не менее управлявший автомобилем Toyota Corona, сбил двух пешеходов на регулируемом переходе улицы Байкальской.
«Оба пострадавших, включая 12-летнего школьника, получили травмы различной степени тяжести».
Сотрудники ГИБДД устанавливают, на какой сигнал светофора двигался водитель в момент аварии. Полиция просит очевидцев происшествия позвонить по телефонам:
Расследование продолжается. Человеку, сидевшему за рулем, грозит уголовная ответственность.