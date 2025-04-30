Против блогера Тлиашиновой завели дело о неуплате налогов на ₽431 млн

«Установлено, что в период с 2020 по 2022 год Тлиашинова уклонилась от уплаты налогов на общую сумму с учетом штрафа в размере 431 млн рублей», — сказала Врадий.
Следователи полагают, что Тлиашинова находится за границей, планируется ее заочный арест.
Блогеру вменили ч.2 ст. 198 (уклонение физлица от уплаты налогов) и ч.4 ст. 174.1 УК (отмывание денежных средств), которые предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на сроки три и семь лет соответственно.
Тлиашиновой 43 года, она в разводе и имеет двоих детей. Блогер называет себя автором методики «Мастер Разборов», которая, по ее словам, «способна изменить негативные события на позитивные в любой сфере жизни». За психологическими услугами к ней обращались артисты Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Ани Лорак, телеведущая Лера Кудрявцева, продюсер Яна Рудковская и актриса Марина Федункив, утверждала она. На ее страницу в Instagram (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) подписано 467 тыс. человек. Сейчас Тлиашинова живет в Дубае, писал телеграм-канал Shot.
Материал дополняется.