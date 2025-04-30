Против блогера Тлиашиновой завели дело о неуплате налогов на ₽431 млн

Тлиашиновой 43 года, она в разводе и имеет двоих детей. Блогер называет себя автором методики «Мастер Разборов», которая, по ее словам, «способна изменить негативные события на позитивные в любой сфере жизни». За психологическими услугами к ней обращались артисты Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Ани Лорак, телеведущая Лера Кудрявцева, продюсер Яна Рудковская и актриса Марина Федункив, утверждала она. На ее страницу в Instagram (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) подписано 467 тыс. человек. Сейчас Тлиашинова живет в Дубае, писал телеграм-канал Shot.