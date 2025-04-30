Шесть членов террористической ячейки из Крыма получили приговоры

Установлено, что задержанные на основе доктрины создания так называемого всемирного халифата планировали насильственное свержение действующей власти.
«Данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман», — уточнили силовики.
По местам жительства членов террористической организации обнаружили и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы международной террористической организации, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности.
Южный военный окружной суд приговорил пятерых задержанных к 14 годам заключения. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме. Кроме того, предусматривается один год ограничения свободы.
Еще один фигурант приговорен к 11 годам заключения, первые три года он проведет в тюрьме, и после на год также предусмотрено ограничение свободы на один год.
Приговор пока в законную силу не вступил.