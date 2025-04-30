Жительница Уральска обвинила полицейских в побоях — назначена проверка

«На видеозаписи следственного действия видно, что сотрудники полиции, завершив обыск пытались покинуть двор дома, однако последняя вместе с дочерью препятствовали законным действиям сотрудников полиции, агрессивно перекрыв входную калитку и не давая им выйти с территории двора. Обыск проводился на основании санкции суда, в присутствии понятых и с обязательной видеофиксацией, как того требует процедура. Все действия сотрудников полиции также были задокументированы. Уведомление об основаниях и правах было предоставлено. В рамках следственных мероприятий сотрудники действовали в пределах своих полномочий», — сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.