Жительница Уральска обвинила полицейских в побоях — назначена проверка

«Ранее в редакцию “Мой ГОРОД” обратилась жительница Уральска Екатерина Каирова. Женщина пожаловалась на побои и самоуправство со стороны полицейских. (…) В департаменте полиции также подчеркнули, что противоправные действия в отношении граждан не совершались. Стражи порядка напомнили, что за невыполнения законных требований сотрудников органов внутренних дел предусмотрена ответственность. При этом, в настоящее время назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка всем участникам инцидента», — говорится в сообщении.
Женщина утверждает, что ордер на обыск был выдан на соседний дом, где проживает ее мать, а сам обыск связан с заявлением о краже собаки породы чихуахуа. Женщины уверяют, что животное им отдали безвозмездно.
Каирова заявила, что ее избил участковый — у нее есть заключение с травмпункта.
В ответ в департаменте полиции Западно-Казахстанской области заявили, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела по факту самоуправства, на основании санкции суда, с участием понятых и обязательной видеофиксацией.
«На видеозаписи следственного действия видно, что сотрудники полиции, завершив обыск пытались покинуть двор дома, однако последняя вместе с дочерью препятствовали законным действиям сотрудников полиции, агрессивно перекрыв входную калитку и не давая им выйти с территории двора. Обыск проводился на основании санкции суда, в присутствии понятых и с обязательной видеофиксацией, как того требует процедура. Все действия сотрудников полиции также были задокументированы. Уведомление об основаниях и правах было предоставлено. В рамках следственных мероприятий сотрудники действовали в пределах своих полномочий», — сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.