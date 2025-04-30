В Самарской области судебные приставы вернули матери 10-месячного ребенка

В Самарской области отец 10-месячного мальчика решил воспитывать его сам, украв у матери. Об этом стало известно от регионального ГУ ФССП.
После пропажи ребенка, мать обратилась в суд с просьбой вернуть ей сына, забрав его у отца. Судебные приставы начали работать по делу.
Мужчина был информирован, что ему необходимо вернуть мальчика матери, но он решил проигнорировать это решение и начал скрываться от приставов.
Нерадивого отца разыскали, забрали мальчика и передали его матери.
Больше новостей о Самаре и области уже в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».