Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержанный гражданин Белоруссии собирал данные о военном в ХМАО

ФСБ: задержанный гражданин Белоруссии собирал данные о военном в ХМАО.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Задержанный гражданин Белоруссии признал, что в Ханты-Мансийском автономном округе должен был собрать данные о военном, против которого готовили теракт, следует из видео ЦОС ФСБ РФ.

Ранее сообщалось, что теракт против бойца добровольческого батальона Минобороны РФ, принимающего участие в специальной военной операции, предотвращен в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Гражданин Республики Беларусь. В мои обязанности входило получение и перевозка компонентов взрывного устройства по территории России, сборка компонентов взрывного устройства на съемной квартире, а также сбор информации в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур России», — сказал задержанный.