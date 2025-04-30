Задержанный гражданин Белоруссии собирал данные о военном в ХМАО

«Гражданин Республики Беларусь. В мои обязанности входило получение и перевозка компонентов взрывного устройства по территории России, сборка компонентов взрывного устройства на съемной квартире, а также сбор информации в отношении высокопоставленного сотрудника силовых структур России», — сказал задержанный.