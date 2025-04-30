Строили дамбу в пик паводка: уголовное дело о масштабном потопе в Уссурийске направят в суд

По данным следствия, контракт на строительство дамбы МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» и ООО «Спец Дор Строй» заключили в марте 2022 года. Работы шли в пик паводка. Итог — в августе 2023 года при подъеме воды в реке Раздольной дамбу прорвало как раз в месте строительных работ. Жилой сектор затопило, разлился мазут из котельной. Было загрязнено более 7 тысяч квадратных метров почвы. Местные жители и бюджет понесли колоссальный ущерб. Его общая сумма составила более 260 миллионов рублей. Нанесенный почве вред оценили в 150 миллионов рублей.