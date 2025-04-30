Строили дамбу в пик паводка: уголовное дело о масштабном потопе в Уссурийске направят в суд

Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нарушениях при возведении дамбы в Уссурийске. Фигуранты — руководитель коммерческой фирмы, два сотрудника муниципального учреждения и главный инженер тепловых сетей. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, нарушении правил безопасности при строительстве, халатности и мошенничестве. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное надзорное ведомство.
По данным следствия, контракт на строительство дамбы МКУ «Служба единого заказчика-застройщика» и ООО «Спец Дор Строй» заключили в марте 2022 года. Работы шли в пик паводка. Итог — в августе 2023 года при подъеме воды в реке Раздольной дамбу прорвало как раз в месте строительных работ. Жилой сектор затопило, разлился мазут из котельной. Было загрязнено более 7 тысяч квадратных метров почвы. Местные жители и бюджет понесли колоссальный ущерб. Его общая сумма составила более 260 миллионов рублей. Нанесенный почве вред оценили в 150 миллионов рублей.
На имущество обвиняемых общей стоимостью 70 миллионов рублей наложили арест. Прокурор требует возместить ущерб в полном объеме.
Кроме того, правоохранители установили, что директор строительной компании подделал документы для получения дополнительных средств — более 13 миллионов рублей. А в 2019 году он уже похищал деньги из бюджета Хасанского района — более 12 миллионов. Тогда он завысил стоимость доставки стройматериалов по контракту.
Материалы дела направят в Уссурийский райсуд для рассмотрения по существу.