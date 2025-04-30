Мужчина погиб, пять человек получили травмы в ДТП в Воронежской области

По предварительным данным, вчера, 29 апреля, на втором километре автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка-Верхний Мамон-Бычок» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Аварию, случившуюся в 15:50, спровоцировал 43-летний местный житель, ехавший за рулем «Субару BAJA». В какой-то момент автомобилист выскочил на встречку, где врезался в автобус «ГАЗ-А65R33», которым управлял 50-летний местный житель.
В результате столкновения водитель иномарки скончался на месте происшествия от полученных травм. Тем временем, в больницу на «скорой» увезли пятерых человек — водителя автобуса и четверых его пассажиров — 45-ти, 50-ти, 52-х и 62-х лет.