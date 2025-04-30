На Кубани возбудили дело о создании ОПГ по легализации мигрантов

Установлено, что уроженец одной из стран Центральноазиатского региона, граждан РФ 1979 года рождения, организовал группу, специализирующуюся на оформлении фиктивных трудовых договоров для иностранцев. С января 2024 года по апрель 2025 года около 500 мигрантов получили таким образом возможность длительного незаконного пребывания на территории России.