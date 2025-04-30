На Кубани возбудили дело о создании ОПГ по легализации мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
Установлено, что уроженец одной из стран Центральноазиатского региона, граждан РФ 1979 года рождения, организовал группу, специализирующуюся на оформлении фиктивных трудовых договоров для иностранцев. С января 2024 года по апрель 2025 года около 500 мигрантов получили таким образом возможность длительного незаконного пребывания на территории России.
В ходе следствия было выявлено 14 участников преступной группировки, включая одного сотрудника правоохранительных органов Краснодарского края. Поавоохранители установили, что злоумышленником окзался сотрудник миграционной службы. Если его вина подтвердится, то мужчину накажут по закону.
Ранее мы писали, за двух прописанных мигрантов жительнице Ейска грозит трехлетний срок. 41-летняя местная жительница обвиняется по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».