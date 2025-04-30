Два человека пострадали в ДТП с фурой в Нижегородской области

ДТП произошло вечером 29 апреля в районе площади Ленина, 2. Как сообщает источник, 42-летний водитель и пассажир «ГАЗели» вышли из автомобиля на проезжую часть для устранения поломки. В это время в них въехала фура, которая двигалась со стороны Казани. 40-летний водитель «КамАЗа» сообщил, что не разглядел в темноте остановившийся автомобиль.