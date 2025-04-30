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Два человека пострадали в ДТП с фурой в Нижегородской области

Они доставлены в больницу с переломами ног.

Источник: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В Кстове водитель «КамАЗа» сбил двух человек, которые остановились для ремонта «ГАЗели» на проезжей части. О происшествии сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

ДТП произошло вечером 29 апреля в районе площади Ленина, 2. Как сообщает источник, 42-летний водитель и пассажир «ГАЗели» вышли из автомобиля на проезжую часть для устранения поломки. В это время в них въехала фура, которая двигалась со стороны Казани. 40-летний водитель «КамАЗа» сообщил, что не разглядел в темноте остановившийся автомобиль.

В результате аварии «ГАЗель» вылетела с проезжей части, а водитель и пассажир получили переломы ног. Пострадавшие госпитализированы в больницу имени Семашко для оказания необходимой медицинской помощи.