Лазурный автобус попал в ДТП на Большой Монетной улице

Лазурный автобус попал в ДТП с легковым автомобилей в центре Петербурга 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.
Авария произошла на пересечении Большой Монетной и Кронверкской улиц. Когда водитель автобуса поворачивал налево, он столкнулся с легковушкой Lada Vesta.
К счастью, в результате столкновения пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.
— Проводится проверка по факту ДТП с участием автобуса, — отмечается в сообщении полиции.
Ранее «КП-Петербург» писала, что мужчина умер от инфаркта после ДТП на проспекте Энтузиастов. Он не справился с управлением и врезался в препятствие.