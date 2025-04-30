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Лазурный автобус попал в ДТП на Большой Монетной улице

Никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Лазурный автобус попал в ДТП с легковым автомобилей в центре Петербурга 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Авария произошла на пересечении Большой Монетной и Кронверкской улиц. Когда водитель автобуса поворачивал налево, он столкнулся с легковушкой Lada Vesta.

К счастью, в результате столкновения пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.

— Проводится проверка по факту ДТП с участием автобуса, — отмечается в сообщении полиции.

Ранее «КП-Петербург» писала, что мужчина умер от инфаркта после ДТП на проспекте Энтузиастов. Он не справился с управлением и врезался в препятствие.