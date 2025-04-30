Женщина на Volkswagen врезалась в парня на мопеде в Самарской области 29 апреля

Это случилось во вторник вечером в Сызрани. Владельца двухколесного транспорта отвезли в больницу. Подробнее о происшествии рассказали представители регионального главка.
Правоохранители уточнили: 49-летняя женщина на Volkswagen Polo ехала по нерегулируемому перекрестку в районе панельной пятиэтажки на проспекте 50 лет Октября. При повороте налево не уступила и влетела в мопед «Альфа».
За рулем двухколесного транспорта был 20-летний парень без прав. Его госпитализировали. Всего 29 апреля в губернии зарегистрировали девять ДТП с восемью пострадавшими и погибшим. Также выявили 485 нарушений ПДД.
До этого в Самаре около областной больницы Середавина водитель Mazda сбил 77-летнюю пенсионерку.
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